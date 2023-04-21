Где смотреть Ланс – Монако, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 22 апреля

В субботу, 22 апреля, сыграют Ланс и Монако в 32 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Болларт-Делелис».
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