Советский стрелок с телефонной трубкойСоветский снайпер Евгений Адрианович Николаев за войну уничтожил 324-х вражеских солдат и офицеров.
Как фашисты позвонили по телефону советскому снайперу. Что он им ответил
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Жанна Чешева
Вы даже не представляете, сколько на фронте случается такого, что потом в спокойной обстановке может показаться бредом...
Ответить
16 час.
Светлана Митленко
Это вы говорите фронтовику? Сидите на диване ровненько. Или найдите книгу с его воспоминаниями, где описан им самим этот эпизод, а потом плюйтесь своим ядом. Он и есть автор рассказа этого эпизода.
Ответить
15 час.
ВераВерная
Настоящий герой, Евгению Николаеву - слава и вечная память! Спасибо за рассказ об уникальном человеке.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии