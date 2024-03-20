Как фашисты позвонили по телефону советскому снайперу. Что он им ответил

Вы даже не представляете, сколько на фронте случается такого, что потом в спокойной обстановке может показаться бредом...

Светлана Митленко

Это вы говорите фронтовику? Сидите на диване ровненько. Или найдите книгу с его воспоминаниями, где описан им самим этот эпизод, а потом плюйтесь своим ядом. Он и есть автор рассказа этого эпизода.