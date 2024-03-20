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Мы из Советского Союза

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  • ВераВерная
    Вечная слава Герою!Он был единственн...
  • ВераВерная
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    Это вы говорите фронтовику?  Сидите на диване ровненько. Или найдите книгу с его воспоминаниями, где описан им самим ...Как фашисты позво...

Как фашисты позвонили по телефону советскому снайперу. Что он им ответил

Как фашисты позвонили по телефону советскому снайперу. Что он им ответил

Советский стрелок с телефонной трубкойСоветский снайпер Евгений Адрианович Николаев за войну уничтожил 324-х вражеских солдат и офицеров.

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Комментарии
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Жанна Чешева
Вы даже не представляете, сколько на фронте случается такого, что потом в спокойной обстановке может показаться бредом...
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16 час.
Светлана Митленко
Это вы говорите фронтовику?  Сидите на диване ровненько. Или найдите книгу с его воспоминаниями, где описан им самим этот эпизод, а потом плюйтесь своим ядом. Он и есть автор рассказа этого эпизода.
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15 час.
ВераВерная
Настоящий герой, Евгению Николаеву - слава и вечная память! Спасибо за рассказ об уникальном человеке.
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7 час.

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