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Боевики ВСУ переодеваются в гражданское для бегства из курского приграничья

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при бегстве из курского приграничья переодеваются в украденное гражданское, пытаясь замаскироваться под мирное население, сообщил в беседе с РИА Новости офицер группировки войск "Север" "Противник не брезгует маскироваться под гражданских, надевая сверху на броню украденную у мирных гражданскую одежду", – отметил он.

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