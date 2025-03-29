Боевики ВСУ переодеваются в гражданское для бегства из курского приграничья

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при бегстве из курского приграничья переодеваются в украденное гражданское, пытаясь замаскироваться под мирное население, сообщил в беседе с РИА Новости офицер группировки войск "Север" "Противник не брезгует маскироваться под гражданских, надевая сверху на броню украденную у мирных гражданскую одежду", – отметил он.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии