Соседи рассказали об образе жизни Пугачевой и Галкина в Грязи

Пугачева и Галкин хорошо общались со всеми соседями. Фото: из открытых источников Соседи артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) рассказали об их образе жизни в Грязи изданию Teleprogramma.