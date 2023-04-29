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Соседи рассказали об образе жизни Пугачевой и Галкина в Грязи

Соседи рассказали об образе жизни Пугачевой и Галкина в Грязи

Пугачева и Галкин хорошо общались со всеми соседями. Фото: из открытых источников Соседи артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) рассказали об их образе жизни в Грязи изданию Teleprogramma.

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