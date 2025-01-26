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Два человека погибли, еще семь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Ростовом

Два человека погибли, еще семь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Ростовом

t.me/Госавтоинспекция Ростовской области На трассе Ростов – Семикаракорск – Волгодонск в Ростовской области 26 января произошло ДТП с участием двух легковушек и микроавтобуса, в результате которого погибли два человека, еще семь пострадали.

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