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Царьград

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"Газель" въехала в подземный переход на станции метро в Москве

"Газель" въехала в подземный переход на станции метро в Москве

Культовой таблички "Газель не проедет" над переходом не было.Грузовая "Газель" рано утром 7 апреля въехала в подземный переход у станции метро "Парк Победы".

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