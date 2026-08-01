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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Табило впервые в сезоне обыграл соперника из топ-10

30-я ракетка мира Алехандро Табило в Вашингтоне обыграл №8 Бена Шелтона – 4:6, 7:5, 6:4. Для чилийца это первая победа над соперником из топ-10 с сентябрьского турнира в Чэнду.

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