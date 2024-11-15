Пентагон: США будут поставлять ВСУ оружие еженедельно до ухода Байдена

США выполнят обещание, данное президентом США Джо Байденом в отношении поставок оружия на Украину. Отправку будут осуществлять еженедельно до окончания полномочий Байдена, заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.
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