Клаксон
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Клаксон

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Названы самые популярные машины с «автоматом»

Названы самые популярные машины с «автоматом»

TENET T7 стал самым продаваемым автомобилем с автоматической коробкой передач в РФ. По данным агентства АВТОСТАТ, по итогам 6 месяцев нынешнего года в России было реализовано 36 490 новых TENET T7, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ).

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