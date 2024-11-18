Дорогие нарушения: в России увеличиваются штрафы за ПДД

ЭА

Эльдар Алиев

Даааа в данной ситуации в стране и с зарплатами 🤬конечно надо три куры с народа содрать!!! Про штрафу за вождение в не трезвом состоянии 👍 можно и ещё усилить, по остальным надо подходить разумно. Лучше запретите электро самокаты и велосипеды нету не какого контроля!!!! Ежедневно коллечат народ, посетите больницы посмотрите с какими травмами черепно-мозговые лежат и родные не знают как дальше жить((( люди в растение превращаются