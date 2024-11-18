Предлагается повысить штрафы за непристегнутые ремни (до 1500 рублей), вождение в нетрезвом виде (до 45 000 рублей), превышение скорости (до 7500 рублей), а также за причинение легкого и среднего вреда здоровью.
Дорогие нарушения: в России увеличиваются штрафы за ПДД
Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Даааа в данной ситуации в стране и с зарплатами 🤬конечно надо три куры с народа содрать!!! Про штрафу за вождение в не трезвом состоянии 👍 можно и ещё усилить, по остальным надо подходить разумно. Лучше запретите электро самокаты и велосипеды нету не какого контроля!!!! Ежедневно коллечат народ, посетите больницы посмотрите с какими травмами черепно-мозговые лежат и родные не знают как дальше жить((( люди в растение превращаются
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