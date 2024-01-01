Дениc Виеру: "Пусть будет мир во всем мире!"

Дзюдоист Денис Виеру поздравил молдаван с Новым годом. "Поздравляю всех с Новым годом, желаю всем здоровья, берегите свои семьи и получайте как можно больше положительных эмоций! Пусть будет мир во всем мире!" - сказал Денис Виеру.