Из братского Дагестана поступают тревожные сообщения. В Дербенте и Махачкале вооруженные террористы напали на православные храмы и синагоги.
Рамзан Кадыров: На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте
Комментарии
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Владимир Соловьев
Чечня рядом с Дагестаном. Наверняка Кадырову известны многие имена и фамилии ваххабитов и где они скрываются. Удар по Севастополю и Дербенту был наверняка согласованным с ЦРУ!
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12 час.
Геннадий
"...согласованным с ЦРУ!..." без их прямого участия редко происходит какая-либо мерзость!.. а Кадыров, как всегда, Прав!
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8 час.
Ольга
Смертная казнь нужна срочно! Террористы, педофилы, насильники должны быть казнены! Мы не должны их пожизненно кормить за наши налоги!!!
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8 час.
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