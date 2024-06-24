Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кот Рыжый
    За воровство бутылки водки и батон колбасы, дают  срок больший чем этой сучке за коррупцию! Да ещё через год выйдет п...Ну, наконец-то. С...
  • Maxim
    судья - террорист, это - что-то новое ..вообще-то в СССР Народные судьи избирались по району - как депутаты, может бы...Ну, наконец-то. С...
  • Нина Генонова
    Для всех отменить двойное гражданство!!!Депутат о продаже...

Рамзан Кадыров: На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте

Рамзан Кадыров: На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте

Из братского Дагестана поступают тревожные сообщения. В Дербенте и Махачкале вооруженные террористы напали на православные храмы и синагоги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Чечня рядом с Дагестаном. Наверняка Кадырову известны многие имена и фамилии ваххабитов и где они скрываются. Удар по Севастополю и Дербенту был наверняка согласованным с ЦРУ!
Ответить
12 час.
Геннадий
&quot;...согласованным с ЦРУ!...&quot;  без их прямого участия редко происходит какая-либо мерзость!..  а Кадыров, как всегда, Прав!
Ответить
8 час.
Ольга
Смертная казнь нужна срочно! Террористы, педофилы, насильники должны быть казнены! Мы не должны их пожизненно кормить за наши налоги!!!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх