Рамзан Кадыров: На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте

Владимир Соловьев Чечня рядом с Дагестаном. Наверняка Кадырову известны многие имена и фамилии ваххабитов и где они скрываются. Удар по Севастополю и Дербенту был наверняка согласованным с ЦРУ!

Геннадий "...согласованным с ЦРУ!..." без их прямого участия редко происходит какая-либо мерзость!.. а Кадыров, как всегда, Прав!