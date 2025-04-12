Вырубка деревьев в Аграрном университете. АРР Центр: "Это было необходимо"

«Работы по вырубке деревьев на этом участке уже завершены, они проводились в строгом соответствии с природоохранным законодательством и на основании разрешения, выданного Агентством по охране окружающей среды».
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