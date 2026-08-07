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Самедов считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне: «Для этого совпадает абсолютно все»

Бывший футболист « Спартака » Александр Самедов высказался о шансах красно-белых на чемпионство. «Это именно тот сезон, в котором «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» и стать чемпионом, сто процентов.

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