Песков: Путин бы не проснулся под утро ради дебатов Байдена и Трампа

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков во время традиционного брифинга с представителями СМИ ответил на вопрос, смотрел ли российский лидер дебаты между американским коллегой Джо Байденом и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии