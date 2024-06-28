Песков: Путин бы не проснулся под утро ради дебатов Байдена и Трампа

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков во время традиционного брифинга с представителями СМИ ответил на вопрос, смотрел ли российский лидер дебаты между американским коллегой Джо Байденом и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.