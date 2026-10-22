Дмитрий Полянский © Global Look PressЕвропейским политикам приходится сквозь зубы признать, что санкции не смогли привести экономику России к краху и нанести существенный ущерб ее военно-промышленному комплексу (ВПК).
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