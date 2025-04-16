Россию могут покинуть до десяти китайских автобрендов

Россияне стали предпочитать более известные марки До десяти китайских автомобильных брендов могут уйти из РФ до конца 2025 года из-за низкой потребительской активности, избыточного предложения и конкуренции, сообщает "Коммерсант".
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