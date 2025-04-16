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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россию могут покинуть до десяти китайских автобрендов

Россию могут покинуть до десяти китайских автобрендов

Россияне стали предпочитать более известные марки До десяти китайских автомобильных брендов могут уйти из РФ до конца 2025 года из-за низкой потребительской активности, избыточного предложения и конкуренции, сообщает "Коммерсант".

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