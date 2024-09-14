ФИДЕ о восстановлении членства ФШР: «Федерация осведомлена о решении и обязуется его соблюдать»

Такое решение в отношении Федерации шахмат России вынесла комиссия по этике и дисциплине (EDC). «FIDE осведомлена о решении, вынесенном апелляционной палатой комиссии по этике и дисциплине (EDC), и обязуется его соблюдать.
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