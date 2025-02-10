Пельмени со сметаной в горшочках в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Этот рецепт можно охарактеризовать так - необычное из обычного! Простые пельмешки можно приготовить по-новому! Интересно попробовать наивкуснейшие пельмени со сметаной, запеченные в горшочке в духовке? Тогда за дело! Рецепт рассчитан на 3 горшочка.