Почему мы плохо чувствуем себя в конце зимы: возможные проблемы с организмом в это время года

К концу зимнего сезона многие люди начинают замечать, что их самочувствие ухудшается Повышенная усталость, апатия, выгорание, ослабление иммунитета, частые инфекции, обострение хронических заболеваний – эти жалобы становятся типичными в конце зимы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии