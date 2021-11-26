Требования к кандидатам в сельские акимы содержат дискриминационные ограничения – эксперт

Астана. 26 ноября. КазТАГ - Требования к кандидатам в сельские акимы содержат дискриминационные ограничения, считает старший правовой советник ОФ «Центр исследования правовой политики» Дмитрий Нурумов «По мнению исследователей, регистрационные требования для кандидатов в сельские акимы содержат ряд дискриминационных и непропорциональных ограничений, такие как возрастной ценз, соответствие требованиям для административных служащих корпуса «Б», необходимость сбора подписей, исключение за наличие судимости за любые преступления и специальная проверка КНБ в отношении кандидатов.