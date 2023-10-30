«Ротор» победил «Спартак» в матче Второй лиги

Волгоградский «Ротор» дома переиграл костромской «Спартак» со счетом 2:0 в матче 16-го тура российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» «Золотой группы» 29 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.
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