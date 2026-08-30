Турция испытала отечественную крылатую ракету ÇAKIR с наземной платформы

Оборонная компания Roketsan (Турция) успешно испытала отечественную крылатую ракету ÇAKIR с мобильной наземной платформы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Конфликт в Польше...
- «Для поддержания ...
- Беспилотник ВСУ а...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым