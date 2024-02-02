Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях изучения математики в МЭШ

МЭШ постоянно развивается и дополняется материалом Как сегодня рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, у образовательных проектов Москвы становится все больше партнеров, благодаря чему повышается качество материалов.
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