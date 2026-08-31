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Звериная популярность: 7 блогов, за которыми стоит подписаться

Звериная популярность: 7 блогов, за которыми стоит подписаться

Домашние любимцы давно перестали быть просто питомцами — теперь это полноценные инфлюенсеры. Собаки, кошки, нерпы и даже ящерицы собирают аудиторию, которой позавидуют многие люди.

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