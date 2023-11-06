Праздник Дедовские плачи 7 ноября славится своими приметами и традициями ClickioКаждый год 7 ноября на просторах России и близлежащих земель люди отмечают праздник, который носит довольно оригинальное название Дедовские плачи.
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