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Более 800 человек прошли обследования на онкозаболевания в Подмосковье в субботу

Более 800 человек прошли обследования на онкозаболевания в Подмосковье в субботу

В минувшую субботу все желающие старше 18 лет могли пройти бесплатный онкоскрининг. Были доступны лабораторные экспресс-тесты, флюорография, маммография, УЗИ молочных желез, осмотр кожи с дерматоскопом и другие обследования.

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