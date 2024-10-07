Более 800 человек прошли обследования на онкозаболевания в Подмосковье в субботу

В минувшую субботу все желающие старше 18 лет могли пройти бесплатный онкоскрининг. Были доступны лабораторные экспресс-тесты, флюорография, маммография, УЗИ молочных желез, осмотр кожи с дерматоскопом и другие обследования.
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