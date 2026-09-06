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Два человека погибли при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии

Два человека погибли при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии

Владимир Смирнов/ТАСС Лавина накрыла группу из 15 альпинистов, которые преодолевали маршрут по Безенгийскому ущелью в Кабардино-Балкарии.

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