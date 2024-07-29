Андрей Аршавин высказался о связке новых лидеров «Зенита» - Вендела и Глушенкова

По его словам, взаимодействие игроков на поле смотрится интересно Легендарный полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о взаимодействии нападающего Максима Глушенкова, пополнившего состав клуба в нынешнем сезоне, и бразильского полузащитника Вендела.
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