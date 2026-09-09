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Царьград

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Учёный МГУ Осипов: пик Эль-Ниньо ожидается в конце 2026 года

Учёный МГУ Осипов: пик Эль-Ниньо ожидается в конце 2026 года

Учёные ожидают, что пик природного феномена Эль-Ниньо придётся на конец 2026-го — начало 2027 года. Прогноз относительно влияния этого явления на погодные условия в России представил Александр Осипов, занимающий должность младшего научного сотрудника МГУ.

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