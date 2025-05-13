Ученые NASA: человечество само ведёт планету к шестому вымиранию

Утверждается, что вымрет и само человечество.Учёные NASA совместно с японским университетом Toho провели масштабное моделирование, результаты которого свидетельствуют, существование жизни на нашей планете станет невозможным примерно в 1 000 002 021 году.
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