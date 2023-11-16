Михаил Мишустин принял участие в закладке киля ледокола на карельском заводе

Председатель правительства России дал старт строительству судна в Карелии. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии закладки киля мелкосидящего ледокола на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии