В Астраханской области госавтоинспекторы провели танцевальный флешмоб «Засветись»

В Астрахани сотрудники областной и городской Госавтоинспекций по Астраханской области при поддержке Общественного совета УМВД России по Астраханской области, общественных объединений, обществ и творческих коллективов организовали танцевальный флешмоб «Засветись».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии