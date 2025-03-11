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Лучшим игроком матча между «Ливерпулем» и «ПСЖ» во второй раз подряд признан вратарь

Лучшим игроком матча между «Ливерпулем» и «ПСЖ» во второй раз подряд признан вратарь

Во вторник, 11 марта, «Ливерпуль» на своем поле проиграл «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:4 по пенальти (основное время — 0:1).

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