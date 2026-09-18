Режиссер Андрей Звягинцев признан иноагентом в РФ

Министерство юстиции России в очередной раз обновило реестр иностранных агентов. В список попали сразу несколько человек и одно движение: проект «Анархист-35», журналист Михаил Шевелев, активист Ержан Тургумбай, политик Павел Иванов и режиссер Андрей Звягинцев.