Праздник приближается: в зону СВО отправлены новогодние подарки

Мероприятия по обеспечению праздничной атмосферы для военнослужащих, входящих в состав группировки «Центр» и выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, провело Министерство обороны Российской Федерации, сообщает 30 декабря пресс-служба военного ведомства.
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