«ЦГ»: Бородай повторил известный вопрос Пригожина «Где снаряды?»

На съезде Всероссийской общественной организации «Общество содействия русскому историческому развитию «Царьград» депутат Государственной думы Александр Бородай повторил вопрос Евгения Пригожина: «Где снаряды?».
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