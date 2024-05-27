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Рыбные рынки Москвы приготовили для гостей рыбной недели кулинарные перформансы

Рыбные рынки Москвы приготовили для гостей рыбной недели кулинарные перформансы

В рамках стартовавшего в столице фестиваля "Москва — на волне. Рыбная неделя" в разных районах города открылись рыбные рынки с выгодными ценами и широким ассортиментом, однако основной площадкой стал рыбный рынок на Школьной улице.

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