Рыбные рынки Москвы приготовили для гостей рыбной недели кулинарные перформансы

В рамках стартовавшего в столице фестиваля "Москва — на волне. Рыбная неделя" в разных районах города открылись рыбные рынки с выгодными ценами и широким ассортиментом, однако основной площадкой стал рыбный рынок на Школьной улице.
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