Трое подростков погибли в ДТП в Нижнегорском районе.Водитель Skoda Octavia не выбрал безопасную скорость и столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние, сообщили в МВД по Крыму.
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