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Закон, порядок, государство

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На побережье Днепра минометчики уничтожили 2 группы пехоты ВСУ, пытавшихся вскрыть оборону российских подразделений

На побережье Днепра минометчики уничтожили 2 группы пехоты ВСУ, пытавшихся вскрыть оборону российских подразделений

Ежедневно российские минометчики получают новые цели и в любое время дня и ночи приступают к нанесению огневых ударов по выявленным позициям и живой силе противника всеми имеющимися минами калибра 82 мм на расстоянии до 6 километров.

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