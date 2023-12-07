На побережье Днепра минометчики уничтожили 2 группы пехоты ВСУ, пытавшихся вскрыть оборону российских подразделений

Ежедневно российские минометчики получают новые цели и в любое время дня и ночи приступают к нанесению огневых ударов по выявленным позициям и живой силе противника всеми имеющимися минами калибра 82 мм на расстоянии до 6 километров.
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