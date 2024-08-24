Специалист объяснила, как распределить на год подготовку к ЕГЭ

Так как от результатов ЕГЭ зависят поступление в вуз мечты и будущая карьера старшеклассника, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education педагог Виктория Подсухина в беседе с RT рассказала, как распределить на год подготовку к ЕГЭ.
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