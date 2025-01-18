Избыток фтора в воде связан с более низкими показателями IQ у детей — медики Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, выявило связь между высоким уровнем фтора в воде и снижением IQ у детей.
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