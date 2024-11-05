МИД РФ: опыт применения Украиной химоружия могут перенять террористы

Террористические группировки Ближнего Востока и Африки, поддерживающие связи с Киевом, могут начать применять дроны с химическим оружием, перенимая подобные технологии у Украины, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью изданию Лента.