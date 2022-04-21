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Как сохранить зрение, слух и обоняние: прямой эфир телеканала «Доктор»

Как сохранить зрение, слух и обоняние: прямой эфир телеканала «Доктор»

21 апреля в 11:00 в прямом эфире и в официальной группе телеканала «Доктор» в социальной сети «ВКонтакте» выйдет новый выпуск еженедельного проекта «ТЕЛЕДОКТОР», посвященный работе органов чувств В прямом эфире нового выпуска ведущие: невролог Павел Бранд, медицинский журналист Елена Войцеховская, а также приглашенные эксперты обсудят работу органов чувств человека — очень сложную и при этом чрезвычайно интересную систему, способную собирать полную информацию об окружающем мире.

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