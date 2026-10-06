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Пронедра

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Почему церковь Зачатие Иоанна Предтечи празднует 6 октября, а его Рождество летом

Почему церковь Зачатие Иоанна Предтечи празднует 6 октября, а его Рождество летом

Почему Церковь празднует Зачатие Иоанна Предтечи 6 октября, а Рождество летом? Разбираемся в церковном календаре, логике богослужебных дат и связи между Рождеством и Зачатием великого пророка.

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