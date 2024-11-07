В Удмуртии зарегистрировано 1707 случаев тревожного расстройства за 10 месяцев

По данным Министерства здравоохранения Удмуртии, за 10 месяцев текущего года в Республиканский клинический центр психического здоровья обратилось 1707 жителей региона с диагнозом «тревожное расстройство».
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