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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «Феррари» не рассматривала стратегию «Ред Булл»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мыслями о проигрыше пилоту « Ред Булл » Максу Ферстаппену : нидерландец финишировал вторым на Гран-при Венгрии , в то время как Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон стали четвертым и пятым.

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