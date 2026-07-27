Фредерик Вассер: «Феррари» не рассматривала стратегию «Ред Булл»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мыслями о проигрыше пилоту « Ред Булл » Максу Ферстаппену : нидерландец финишировал вторым на Гран-при Венгрии , в то время как Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон стали четвертым и пятым.