Евгений Калекин: День России уже стал семейным праздником 

День России — это праздник, объединяющий многонациональное население нашей страны. Соединяя в себе опыт поколений и продолжая традиции предков, современная Россия вошла в XXI век сильным и независимым государством.
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