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Живая Кубань

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Турпоток в Анапу вернётся к докризисным показателям уже в 2027 году

Турпоток в Анапу вернётся к докризисным показателям уже в 2027 году

Турпоток в Анапу вернётся к докризисным показателям уже в 2027 годуСергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин» и член РСТ, дал оптимистичный прогноз: туристический поток в Анапу выйдет на докризисные показатели уже в 2027 году.

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