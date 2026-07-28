Турпоток в Анапу вернётся к докризисным показателям уже в 2027 году

Турпоток в Анапу вернётся к докризисным показателям уже в 2027 годуСергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин» и член РСТ, дал оптимистичный прогноз: туристический поток в Анапу выйдет на докризисные показатели уже в 2027 году.
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