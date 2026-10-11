Что означает родинка на щеке

Каждая родинка на теле имеет свое значение. Родинка не щеке, к примеру, это не только необычная изюминка и отличительная черта внешнего вида человека, но и еще источник информации, по которому можно прочесть судьбу и характер.
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